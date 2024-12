SERINO (AV). Celebra il Natale con “Natale in Codice”: Arte, Tradizione e Rinascita

Il 14 dicembre, il Convento di San Francesco a Serino si è trasformato in un luogo magico grazie a “Natale in Codice,” un evento unico che ha intrecciato arte, teatro, letteratura e spiritualità, incantando il pubblico di ogni età. Organizzato dal Comune di Serino, in collaborazione con l’Associazione Il Colore dei Suoni e MediaVox Magazine, l’iniziativa ha celebrato il Natale come simbolo di rinascita, ispirandosi al genio di Leonardo da Vinci.

Un Capolavoro di Rinascita: L’Adorazione dei Magi di Leonardo Rivisitata

Protagonista indiscusso della serata è stato Sabino Matta, che ha presentato la sua interpretazione dell’”Adorazione dei Magi,” capolavoro incompiuto di Leonardo. Matta, attraverso un approccio visionario, ha completato l’opera con un linguaggio contemporaneo, mantenendo l’essenza leonardesca e offrendo una riflessione sull’incompiutezza come opportunità di crescita.

Un Viaggio di Scoperta per Grandi e Piccini

L’evento ha riservato momenti emozionanti per tutte le età. I più piccoli hanno scoperto la figura di Leonardo grazie a un cartone animato che ne ha illustrato la vita e le invenzioni. Successivamente, il pubblico ha assistito all’anteprima teatrale di “Raccontando… Il Presepe Vivente,” che da tredici anni rievoca la magia della Natività e le tradizioni locali.

“Natale in Codice”: Uno Spettacolo che Unisce Arte e Teatro

Il culmine della serata è stato lo spettacolo teatrale “Natale in Codice,” in cui Carmine Pelosi e Sabino Matta hanno intrecciato arte e narrazione per creare un’esperienza emozionale unica. Il sindaco Vito Pelosi e l’assessore alla cultura Carmelina Amoroso hanno sottolineato il ruolo centrale della cultura come strumento di crescita e coesione.

Arte in Mostra: La Personale di Sabino Matta

La serata è stata arricchita dall’inaugurazione della mostra personale di Sabino Matta, curata da Rossella Vigorita, che ha proposto un dialogo tra passato e futuro attraverso le sue opere.

Un Inno alla Comunità e alla Creatività

Grazie al sostegno di aziende locali, tra cui Geoconsult Lab di Manocalzati, Marc Food di Serino e JEMAR S.r.l. di San Michele di Serino, l’evento ha incarnato il vero spirito natalizio: condivisione, rinascita e senso di comunità.

Uno Sguardo al Futuro

L’evento non è stato solo una celebrazione del Natale, ma anche l’inizio di una nuova stagione culturale per Serino, che porterà il suo patrimonio artistico su palcoscenici prestigiosi come quello di Casa Sanremo.

Con “Natale in Codice,” Serino ha dimostrato come arte, tradizione e innovazione possano fondersi per creare esperienze indimenticabili, regalando ai partecipanti un Natale che non è solo festa, ma anche momento di riflessione e crescita interiore.