MERCOGLIANO. Istituto Comprensivo, si è svolto l’evento conclusivo “Incontri e percorsi con il Conservatorio Cimarosa”.

Si è tenuto nel pomeriggio del giorno 12 maggio 2022 un incontro evento tra la dirigente del Conservatorio Cimarosa prof.ssa M. Gabriella Della Sala, le docenti di arpa, la dirigente dell’IC Mercogliano Prof.ssa A. Tarantino, docenti, genitori e allievi frequentanti il percorso di arpa e fagotto, in ambito della convenzione che vede le due istituzioni in campo per promuovere e valorizzare la cultura musicale, nonché la diffusione e la conoscenza di strumenti dal grande valore storico e artistico. La prof.ssa Della Sala nel ringraziare tutti per l’entusiastica accoglienza e per

l’interesse mostrato, ha garantito il prosieguo di tale connubio, auspicando sempre rinnovata partecipazione. I giovani allievi e le famiglie hanno raccolto, con commozione e convinzione, tale invito, riconoscendo all’IC Mercogliano il pregio di offrire una varietà di offerte formative di rilevante impatto e interesse. Al termine di un appassionato confronto, la prof.ssa Della Sala ha formulato un nuovo invito per un prossimo concerto in Conservatorio, e ipotizzato un saggio di arpa e fagotto, tenuto dai giovani allievi il prossimo anno scolastico.

