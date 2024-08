GROTTOLELLA. Grande successo alla benedizione degli animali

Grande successo alla benedizione degli animali – Grottolella

Ottimo successo si è registrato ieri alla iniziativa a Grottolella della benedizione degli animali organizzata dalla Parrocchia di Grottolella, dal Comitato festeggiamenti e dalla associazione Il Gabbiano. Ad officiare il bellissimo e partecipato momento il parroco di Grottolella Don Marcello, felice per la buona riuscita delle iniziativa , che ha visto come promotrice anche Sara Spiniello , attivista per la tutela degli animali e la Dottoressa Adriana Guerriero da sempre impegnata sul piano sociale ed istituzionale e sensibile sulla tematica della tutela degli amici pelosetti.

Alla fine sono stato oltre 60 gli animali d’affezione, tra cani, gatti e tartarughe che hanno ricevuto la benedizione ad opera di Don Marcello. Pertanto, l’iniziativa è riuscita benissimo ed è stata apprezzata dai cittadini di Grottolella e da parte delle associazioni animaliste. Non si esclude a fine estate qualche altro evento simile per mantenere alta l’attenzione in merito alla tutela degli animali sul territorio di Grottolella.