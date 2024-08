Napoli calciomercato, obiettivo numero 9

Victor Osimhen in campo per gli allenamenti ma niente amichevoli e partitelle in famiglia per non rischiare qualsiasi tipo di problema muscolare. Il capocannoniere del terzo scudetto del Napoli è in attesa della chiamata del PSG o di qualche top club della Premier League. Una situazione che però sta diventando preoccupante ogni giorno che passa e sempre più complicata da gestire. L’attaccante nigeriano aspetta l’offerta migliore, il tecnico Conte ed il club hanno già trovato l’intesa con Lukaku ma prima è necessario sistemare la questione Victor.

Dopo l’amichevole vinta con il Brest, sabato 10 agosto il Napoli inizia la stagione ufficiale nell’esordio di Coppa Italia contro il Modena, domenica 18 parte invece il campionato con la trasferta di Verona. Allo stato attuale, non si sa ancora chi giocherà al centro dell’attacco, probabilmente toccherà a Cheddira, Simeone o Raspadori. Malgrado questo punto interrogativo, l’arrivo di Antonio Conte ha fatto salire di molto le quotazioni degli azzurri in ottica scudetto nelle scommesse calcistiche. Davanti a tutti l’Inter, poco più indietro la Juventus ed in terza posizione nella griglia, appunto il Napoli.

La situazione di stallo però inizia a preoccupare l’ambiente azzurro. Il club e il giocatore sono d’accordo nel separarsi e dire addio ad un ciclo indimenticabile. Il problema sono i 130 milioni richiesti dal presidente De Laurentiis, anche se l’ultima annata negativa del Napoli, ha costretto il patron ad abbassare le pretese. Al momento però nessuno ha offerto nemmeno 100 milioni di euro, il minimo che il club prenderebbe in considerazione per la cessione del suo gioiello.

Il PSG è l’unico club capace di garantirgli un ingaggio superiore ai 10 milioni netti che guadagna attualmente a Napoli. In più, la possibilità di giocare la Champions e competere per la vittoria della Ligue One sono ulteriori aspetti che alimentano il gradimento di Victor nello sbarcare in Francia. Conte però adesso inizia ad avere fretta di trovare un epilogo alla questione centravanti, auspicava di poterlo avere a disposizione prima dell’avvio ufficiale della stagione.

Nel frattempo Romelu Lukaku è in Belgio a lavorare da solo con i preparatori della sua nazionale, in attesa di una chiamata di Antonio Conte. Il centravanti già da tempo ha trovato un accordo con il club azzurro, bisogna soltanto presentare un’offerta economica che sia gradita al Chelsea. Su questo punto però non ci saranno problemi, la società inglese non vuole puntare su Romelu ed è ben contenta di togliere dal suo bilancio un ingaggio pesante come quello percepito dal belga.