AVELLINO.Istituto Comprensivo San Tommaso – F.Tedesco,istituita la borsa di studio “Ciro Capossela” in occasione della manifestazione “Sempicementesuono”.

Nell’ auditorium della scuola secondaria di San Tommaso, ieri, 11 dicembre 2021,si è tenuta una emozionante manifestazione – “Semplicementesuono”- durante la quale è stata promossa l’ istituzione di una borsa di studio destinata alle alunne e agli alunni delle scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale di Avellino e provincia, messa a disposizione dai familiari e intitolata al

congiunto Preside Ciro Capossela, primo, nel lontano 1989 ad istituire e poi diffondere i Corsi di sperimentazione ad indirizzo musicale nell’allora scuola media. Accolta dalla ballata “A case of You” resa dalla poetica voce di Laura la Vecchia, nipote del preside Ciro Capossela, la Dirigente della scuola, prof.ssa Carmela Satalino è stata ben lieta di dare il benvenuto ad un pubblico numeroso ed empatico,che ha seguito con grande partecipazione gli interventi che si sono succeduti, moderati con leggerezza dalla nipote del preside,Capossela, dott.ssa Claudia La Vecchia. A prendere la parola sono stati la coordinatrice dell’ indirizzo musicale della scuola San Tommaso, prof.ssa Cristina Iandiorio che ha anche coadiuvato tutta l’ organizzazione dell’ evento, il prof Antonio Polidoro che ha sapientemente tracciato le linee principali della formazione musicale nella nostra provincia e in Italia, la Dirigente prof.ssa Tina Gargiulo che ha diretto per numerosi anni l’ Istituto comprensivo San Tommaso – F. Tedesco. Si è poi dato spazio alle testimonianze, sia presenti in sala, sia in collegamento esterno di chi conobbe il Preside Ciro Capossela.. Il numero, l’ emozione e la passione che traspariva dalle testimonianze ha ben marcato e delineato la traccia che Ciro Capossela, l’ uomo con il passo più veloce dei tempi, con la sua passione civica, la sua intraprendenza e lungimiranza nell’ ambito della formazione, la sua humanitas, pur scomparso da 25 anni, ha non solo lasciato, ma che sembra quasi necessitare di una prosecuzione e di un

seguito. Ha concluso la serata il concerto in omaggio al proprio Nonno, eseguito con finezza interpretativa dal Trio De Feo, composto da Davide -clarinetto, Alessandro -violoncello, Gabriele- pianoforte. Anche l’ organizzazione audio, complessa , per le diverse tipologie di necessità ( collegamenti esterni, amplificazione interna, proiezioni, video, etc) è stata realizzata con grande competenza e professionalità dai tecnici Patrizia Spagnuolo ed Antonio Fasolino.

