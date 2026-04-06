Zungoli sul podio a “Il Borgo dei Borghi”: terzo posto e orgoglio per tutta la comunità

Zungoli conquista il terzo posto a “Il Borgo dei Borghi” e in paese si respira un clima di grande soddisfazione. Un risultato prestigioso che premia non solo la bellezza del borgo irpino, ma soprattutto la forza di una comunità capace di unirsi e fare squadra.

Il traguardo raggiunto è infatti il frutto di una mobilitazione collettiva che ha coinvolto cittadini, associazioni e realtà del territorio. Determinante il ruolo della Pro Loco, insieme all’UNPLI Campania e all’UNPLI provinciale, che hanno sostenuto con impegno e costanza la campagna di promozione e di voto.

Fondamentale anche il contributo dell’amministrazione comunale, che ha saputo costruire una rete ampia e partecipata, capace di superare i confini locali. Non sono mancati, infatti, i segnali di affetto e sostegno da parte di tanti zungolesi residenti fuori, uniti dal forte legame con le proprie radici.

Il terzo posto rappresenta oggi non solo un riconoscimento importante, ma anche un punto di partenza. L’attenzione mediatica e la visibilità ottenuta possono trasformarsi in nuove opportunità per il territorio, in termini di turismo, valorizzazione culturale e sviluppo.

Un successo che conferma una verità semplice ma potente: quando una comunità si unisce, i risultati arrivano.