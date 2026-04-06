Fuorigrotta, ancora risse a Pasqua: escalation di violenza tra giovanissimi al McDonald’s

Ancora episodi di violenza nella serata di Pasqua a Fuorigrotta, dove si sono registrate nuove risse tra giovanissimi nei pressi del McDonald’s della zona.

L’episodio arriva all’indomani del grave pestaggio ai danni di un ragazzo di 15 anni, attualmente ricoverato presso l’Ospedale San Paolo. Il giovane ha riportato una frattura scomposta del setto nasale e nelle prossime ore si valuterà la necessità di un intervento chirurgico.

Nonostante la presenza di guardie giurate all’esterno del noto fast-food, la situazione resta critica. Durante un sopralluogo nella zona, sono state documentate nuove scene di violenza: una rissa scoppiata inizialmente tra due donne è poi degenerata coinvolgendo anche altri presenti, tra schiaffi, pugni e tirate di capelli.

All’arrivo delle forze dell’ordine, i responsabili si erano già dileguati.

I residenti denunciano da tempo una difficile convivenza con episodi continui di aggressioni, schiamazzi e comportamenti pericolosi, tra cui guida spericolata di scooter e auto. Secondo diverse testimonianze, litigi e scontri sarebbero ormai all’ordine del giorno.

La zona, in particolare quella nei pressi dello Stadio Diego Armando Maradona, viene descritta come sempre più esposta al fenomeno delle baby gang e della microcriminalità giovanile.

Un’escalation che preoccupa cittadini e famiglie e che riaccende l’attenzione sulla necessità di interventi mirati per garantire maggiore sicurezza e prevenire ulteriori episodi di violenza.