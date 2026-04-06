Sant’Antimo, lite nella notte finisce nel sangue: 43enne accoltellato all’addome

Momenti di tensione a Sant’Antimo, dove un uomo è rimasto ferito a seguito di un’aggressione con arma da taglio. Il 43enne, residente a Gricignano di Aversa e già noto alle forze dell’ordine, è stato colpito all’addome durante una lite con uno sconosciuto.

L’episodio si sarebbe verificato nel corso della notte. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, la vittima si trovava per strada quando è scoppiata una discussione con un’altra persona. Dalle parole si sarebbe rapidamente passati ai fatti, fino all’accoltellamento: l’aggressore avrebbe colpito l’uomo due volte all’addome, per poi dileguarsi.

L’allarme è scattato nelle prime ore del mattino. Intorno alle 8, i carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti presso l’ospedale di Aversa, dove il ferito era stato trasportato per le cure del caso.

Fortunatamente, nonostante la violenza dell’aggressione, il 43enne non sarebbe in pericolo di vita. Le sue condizioni sono monitorate dai sanitari.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto e per risalire all’identità dell’aggressore, attualmente ancora ignoto.