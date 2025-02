Visciano celebra la seconda edizione del Premio Letterario Nazionale Ipazia E.T.S.

Sabato 24 maggio si terrà a Visciano, presso la chiesa monumentale di San Sebastiano, la serata di premiazione della seconda edizione del Premio Letterario Nazionale Ipazia E.T.S. L’evento celebrerà il talento letterario e l’innovazione narrativa di scrittori emergenti ed affermati.

La serata sarà presentata dalla giornalista e conduttrice Sky, Barbara Castellani, la cui professionalità e passione per la cultura offriranno agli ospiti una guida attraverso il programma della serata.

A rendere ancora più speciale l’evento, la presenza della pianista e compositrice di fama internazionale, Giuseppina Torre. Con la sua musica ha saputo incantare il pubblico di tutto il mondo e la sua partecipazione offrirà ai presenti un’emozione indimenticabile. La sua esibizione sarà un tributo alla creatività e all’arte in tutte le sue forme.

Il Premio Letterario Ipazia E.T.S., che quest’anno beneficia del patrocinio morale della Regione Campania, si conferma come un’iniziativa di rilevanza per la promozione della cultura e della letteratura. Il patrocinio della Regione sottolinea l’importanza di questo evento nel contesto culturale, testimoniando l’impegno delle Istituzioni nel sostenere il talento e la creatività.

I finalisti del premio, selezionati tra centinaia di partecipanti provenienti da tutta Italia, saranno celebrati per le loro opere eccezionali che hanno saputo catturare l’immaginazione di giurie e lettori. Seguirà un momento conviviale, durante il quale gli ospiti avranno l’opportunità di interagire con autori e professionisti del mondo culturale.

Il presidente dell’associazuone Ipazia E.T.S., Avv. Antonio Soviero: “Invitiamo tutti gli appassionati di cultura a partecipare a questa serata indimenticabile, che promette di essere un’occasione unica di incontro e condivisione nel nome della libertà di espressione, in onore di una grande donna come fu Ipazia. Ringrazio tutti e tutte coloro che fanno parte con me di questo straordinario viaggio, senza di loro, nulla di quello che Ipazia E.T.S. sta portando avanti sarebbe possibile: Carmela Esposito, Simone Bernardo, Teresa Castaldo, Mimma Rosella, Giuditta Carrella, Valentina Soviero, Mariaelena Lazzaro, Giulia Napolitano, Antonia Montanaro, Lucia Santorelli, Miriam Meo, Giovanna Sgambato, Marica D’Elia, Gennaro Smimma e Sara Luminella”.