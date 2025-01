Vigevano e gli infortuni stoppano l’Avellino Basket

Senza Nikolic e capitan Verazzo l’Avellino Basket è scesa in campo sul parquet di Vigevano uscendo sconfitta dal PalaElachem 79-69. Una partita difficile per gli irpini, che hanno affrontato con rotazioni ridotte a cui si è aggiunto anche lo stop di Jurkatmm, formato extralusso prima di abbandonare il campo per infortunio alla schiena. Assenze e giornata non eccellente al tiro, 6/21 da tre e 15 palle perse, hanno consentito ai padroni di casa di aggiudicarsi la vittoria. Decisivo il quarto periodo in cui la squadra di casa ha piazzato un parziale di 30-18.

LA CRONACA

Il primo quarto si apre con un parziale di 8-2 dei padroni di casa supportati dal numeroso pubblico giunto al PalaElachem. Dopo 4 minuti di partita gli irpini, già senza Nikolic e Verazzo, perdono anche Bortolin che commette due falli in pochi secondi. Ciò costringe coach Crotti ad abbassare il quintetto schierando Chinellato. Vigegano ne approfitta e vola sul +10 (12-2). Al rientro in campo Avellino replica coni un break di 10-0, riportando il risultato in parità 12-12. Il primo quarto termina con il punteggio di 17-19 per Avellino Basket.

L’inizio di secondo periodo è molto equilibrato, gli irpin avanti nel punteggio vengono sempre ripresi dai padroni di casa. Con un tripla di Jurkatamm, sempre molto presente ed una soluzione in avvicinamento di Smith la squadra del presidente Lombardi si porta sul 22-28. La squadra di Pansa replica con Peroni e Smith portandosi sul 30-32. Vigevno non ha fatto i conti con Jurkatamm, una sua tripla spinge Avellino sul +7 (32-39). La squadra di casa nell’ultimo giro di lancette si riavvicina ed il quarto termina 39-41 per gli ospiti.

A rompere il ghiaccio nel terzo periodo è l’asse Mack-Smith, che con uno spettacolare alley-oop ragigungono la parità 41-41. La gara non è spettacolare, errori da una parte e dall’altra rendono la gara apertirissima e ad approfittarne sono i padroni di casa che si ritrovano a condurre 47-44 al quinto minuto. Il quarto termina con la squadra avellinese avanti 49-51.

L’inizio dell’ultima frazione è favorevole alla squadra di casa e con un parziale di 7-2 i gialloblu si portano avanti 56-53 per poi piazzare un ulteriore allungo 61-55. Un trend positivo interrotto dal canestro di Earlington che da ossigeno ad Avellino, che riesce a trovare con Lewis il canestro del -3 (64-61). Nel momento topico della gara Leardini trova il canestro del + 7 (69-64). La paritta termina con il punteggio di 79-69. Mercoledì Avellino tornerà in casa contro Pesaro nel turno infrasettimanale.

Parziali: 17-19; 22-22; 10-10; 30-10

Elachem Vigevano 1955: Leardini 12, Taflaj 11, Oggioni n.e., Mack 14, Galassi 6, Tedoldi n.e., Smith 11, Rossi 10, Peroni 13

All. Lorenzo Pansa

Avellino Basket

Lewis, Jurkatamm 13, Sabatino 8, Mussini 6, Codeluppi n.e., Earlington 8, Maglietti 3, Bortolin 9, Perfigli n.e., Chinellato 4.

All: Alessandro Crotti

ARBITRI: Roberto Radaelli, Fabio Binotto, Francesco Praticò