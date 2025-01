Incidente lungo l’Ofantina: quattro feriti e traffico in tilt in un frontale

Nel tardo pomeriggio di oggi, lungo l’Ofantina, nel territorio del comune di San Potito Ultra, si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto due vetture in un impatto frontale. Quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti tempestivamente i carabinieri, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. L’impatto, violento, ha causato notevoli disagi alla circolazione, con lunghe code formatesi in entrambi i sensi di marcia.

Secondo quanto emerso, le condizioni dei feriti, seppur serie, non destano particolare preoccupazione. Si tratta delle persone che viaggiavano a bordo delle due auto coinvolte, le cui identità non sono ancora state rese note.

Ancora una volta, l’Ofantina si conferma un’arteria tristemente nota per la sua pericolosità. Non è il primo episodio di questo tipo a verificarsi lungo questo tratto stradale, spesso teatro di incidenti che mettono a rischio la sicurezza degli automobilisti in transito.

L’episodio odierno sottolinea ancora una volta l’urgenza di interventi strutturali e misure di prevenzione che possano ridurre l’alto tasso di incidenti su questa strada.