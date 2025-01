UNARMA celebra l’Epifania con solidarietà e inclusione a Pietrelcina

Pietrelcina, 6 gennaio 2025 – UNARMA, il Sindacato dell’Arma dei Carabinieri, ha celebrato l’Epifania con un’iniziativa all’insegna della solidarietà e della vicinanza alla comunità, organizzata presso l’oratorio “Casa di Padre Pio” a Benevento.

L’evento ha visto la partecipazione del Segretario Generale Nazionale Antonio Nicolosi, del Segretario Provinciale di Benevento, Giorgio Caruso, del Segretario Provinciale di Benevento, Daniele Maio, che ha presenziato l’iniziativa portando i saluti di tutta l’organizzazione e del Segretario Provinciale Generale di Avellino Massimiliano Lo Priore.

La giornata è stata arricchita anche dalla presenza dell’AIPD Benevento (Associazione Italiana Persone Down), rappresentata dal referente Riccardo Derma, che ha sottolineato l’importanza di iniziative di inclusione e solidarietà. L’AIPD Benevento si distingue per il suo impegno nella formazione e nell’inclusione delle persone con disabilità. Tra gli obiettivi raggiunti dall’associazione si annoverano contratti a tempo indeterminato presso Decathlon, corsi di formazione in collaborazione con Caritas per creare opportunità lavorative e la partecipazione a gare nazionali di ginnastica ritmica e atletica a Genova. Per l’AIPD, lo sport è un fondamentale strumento di aggregazione e accoglienza per i giovani.

Durante l’iniziativa, sono stati distribuiti doni ai bambini, un gesto di attenzione e vicinanza alle famiglie del territorio, in linea con il messaggio dell’AIPD: “Regalare un sorriso e vicinanza alle persone più bisognose”.

“L’Epifania rappresenta un momento di condivisione e attenzione verso i più piccoli e le loro famiglie. Come UNARMA, siamo fieri di contribuire a portare un sorriso e di rafforzare il legame tra i carabinieri e la comunità. La nostra missione va oltre il servizio quotidiano: è anche essere vicini a chi ha bisogno,” ha dichiarato Antonio Nicolosi, Segretario Generale UNARMA.

“Onorato di aver contribuito alla buona riuscita dell’evento. Queste iniziative toccano il cuore di tutti noi e sono sicuramente da ripetersi. UNARMA A.S.C. è molto sensibile a queste iniziative e ne siamo orgogliosi”.

L’evento, accolto con entusiasmo, ha ribadito l’importanza di momenti di condivisione che uniscono Forze dell’Ordine, associazioni e comunità, promuovendo valori di solidarietà e inclusione.

UNARMA – associazione sindacale Carabinieri