NATALE IN VETRINA E BEFANA DEL VIGILE: OGGI A POMIGLIANO MIGLIAIA DI PERSONE IN PIAZZA

Si è svolta oggi, nella gremita Piazza Municipio a Pomigliano d’Arco (Napoli), la cerimonia di premiazione del concorso di idee “Natale in Vetrina – Edizione 2024”, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale che ha visto la partecipazione di 30 attività commerciali e l’interazione della cittadinanza. L’evento di premiazione si è svolto in concomitanza con la consueta celebrazione della Befana del Vigile, organizzata con la collaborazione della Polizia Locale e del nucleo locale della Protezione Civile. La tradizionale manifestazione ha incantato grandi e piccoli, con la Befana che, praticamente volando, è scesa dal campanile della Chiesa del Carmine per distribuire caramelle ai bambini, tra gli applausi e lo stupore del pubblico. Per il concorso “Natale in Vetrina”, sono stati registrati 7.017 voti complessivi per le 26 vetrine in gara, 386 commenti e 227 condivisioni delle foto pubblicate online, oltre a 166 interazioni sul post ufficiale del Comune. L’iniziativa ha visto la partecipazione di 30 attività commerciali, pubblici esercizi e botteghe artigianali, di cui 26 hanno raggiunto la fase finale. Ogni partecipante ha dato il massimo per interpretare il Natale con creatività, eleganza e attenzione ai dettagli, rispettando i criteri stabiliti: originalità e richiamo alle tradizioni locali; eleganza e armonia delle composizioni; uso creativo di materiali sostenibili; illuminazione e messaggio comunicativo. A conquistare il primo posto è stata Ottica Bartiromo di via Terracciano, premiata per una vetrina che ha saputo unire originalità, tradizioni locali e sostenibilità. Il suo allestimento ha stupito per l’utilizzo esclusivo di materiali riciclabili e un design innovativo, capace di valorizzare il legame con il territorio e lanciare un forte messaggio di responsabilità ambientale. Il secondo posto è andato al Pastificio Ventigrani di via del Rosario, che ha celebrato con eleganza la tradizione gastronomica locale. Attraverso una scenografia curata nei minimi dettagli, la vetrina ha raccontato una storia di qualità e di passione per i prodotti tipici del territorio. Sul podio, al terzo posto, si è classificato Lumà Outlet (Malù Moda) di via Ercole Cantone, che ha incantato con un design sofisticato e armonioso. La sua vetrina ha saputo catturare l’attenzione grazie all’equilibrio tra eleganza e creatività, esaltando con gusto i prodotti in esposizione. “Il successo straordinario di questa edizione di ‘Natale in Vetrina’ – ha sottolineato Marianna Manna, Assessore al Commercio di Pomigliano – dimostra quanto il nostro tessuto commerciale sia ricco di talento, creatività e passione. Le 30 attività che hanno partecipato, e in particolare le 26 arrivate alla fase di votazione, hanno saputo valorizzare le tradizioni del nostro territorio con eleganza e innovazione, rendendo il Natale ancora più speciale per tutta la comunità. Siamo orgogliosi di aver promosso un’iniziativa che non solo celebra il lavoro dei nostri commercianti, ma rafforza anche il senso di appartenenza e unione. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno contribuito, dai partecipanti ai cittadini che con il loro entusiasmo hanno reso questa manifestazione unica. Sono certa che il prossimo anno riusciremo a fare ancora meglio”.