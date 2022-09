U.S. Avellino. Ritorna Trotta, il comunicato ufficiale

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ingaggiato, con un accordo su base biennale, il calciatore Marcello Trotta. Nato a Santa Maria Capua Vetere il 29 settembre 1992 l’attaccante campano è cresciuto tra le giovanili di Napoli, Manchester City e Fulham.

Per lui si tratta di un ritorno in biancoverde, avendo giocato con il club irpino in serie B da gennaio 2015 a gennaio 2016 collezionando 41 presenze, mettendo a segno 17 gol e fornendo 6 assist ai propri compagni di squadra. Oltre alla maglia dell’Avellino in carriera ha indossato quelle di Fulham, Wycombe Wanderers, Watford, Barnsley, Sassuolo, Crotone, Frosinone, Ascoli, Famalicao, Cosenza e Triestina.

Nella sua esperienza in Inghilterra ha esordito in premier league con la maglia del Fulham, club con il quale ha giocato in FA Cup, Reserve League e Premiere League U21. Poi le esperienze in prestito in Championship e League One. Nella sua esperienza oltremanica 121 presenze, 56 gol e 14 assist.

In Italia, in totale, ha totalizzato 208 presenze (84 in serie A, 84 presenze in serie B, 33 in serie C, 5 in Coppa Italia, 2 nei preliminari di Europa League) mettendo a referto 44 gol e 19 assist.

Per lui una breve parentesi anche nel massimo campionato portoghese in cui ha collezionato 7 presenze ed un gol.

Bentornato ad Avellino Marcello!