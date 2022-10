U.S. Avellino. Il report di oggi

La squadra ha ripreso gli allenamenti questo pomeriggio, ore 15.30, in vista della sfida di Coppa Italia di serie C contro la Turris prevista per Mercoledì 2 Novembre alle ore 17.30.

Chi è stato impiegato nel corso della sfida contro il Catanzaro ha svolto un leggero lavoro defaticante. Tutti gli altri sono stati invece impegnati in un lavoro completo svolgendo una prima parte atletica ed una seconda parte con partitelle a tema.

Non hanno preso parte alla seduta odierna i seguenti calciatori: Antonio Di Gaudio (fermo in seguito ad un duro colpo al torace subito nel corso della rifinitura prima di Avellino – Catanzaro), Jacopo Murano (uscito per un fastidio all’adduttore nella gara contro i calabresi), Claudiu Micovschi (che si è fermato per un fastidio al ginocchio), Richard Gabriel Marcone (che sta recuperando dal risentimento al quadricipite accusato in allenamento la scorsa settimana).