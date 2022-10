III Torneo Open National come to Naples, sei medaglie per l’Asd Taekwondo Avellino

Ricomincia alla grande la nuova stagione agonistica per l’A.S.D. Taekwondo Avellino al Palaveliero di San Giorgio a Cremano.

Tutti sul podio i ragazzi del Maestro Alfonso luliano, guidati in gara dal M. Aniello luliano e dall’allenatore Gaetano Zaccaria, che hanno preso parte, sabato 29 ottobre, al “III Torneo Open National come to Naples”. Sei medaglie per sei atleti: oro per Giulia Argenio (cadetto A verde/blu -37), Carmine Guerriero (cadetto A verde/blu +65) e Fausto Cipriano (cadetto A verde/blu -65), argento per Marco Gaeta (cadetto A rosse/nere -49), Ludovica Vacca (cadetto A bianche/gialle-55) e Giuseppe Colarusso (junior verde/blu -55).

Soddisfatto il M. luliano che si impone ancora una volta, con i suoi talentuosi atleti, in ambito regionale: “Il nuovo anno agonistico è partito bene con un bel bottino pieno. I ragazzi sono tornati sul tatami con la stessa grinta evoglia di vincere della passata stagione, il che mi rendemolto ottimista e soddisfatto del lavoro che stiamo svolgendo in palestra. L’auspicio è di ritornare in gara con tutta i miei lupi, alcuni dei quali, purtroppo, non hanno potuto partecipare alla competizione, ma che non vedono l’ora di tornare a combattere. Ringrazio, come sempre, la direzione del Country Sport di Avellino che ospita la nostra attività e i genitori che continuano a credere in noi”.