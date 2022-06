TUFINO. Campagna elettorale rovente, il candidato sindaco Arvonio annuncia querele

Il candidato a Sindaco della lista “Uniti per Tufino” Michele Arvonio ha diramato un comunicato stampa con il quale annuncia querele per diffamazione. Ecco cosa scrive:

“Credo sia opportuno rendere pubblica la mia scelta di querelare il signor Porcelli per il post gravemente diffamatorio apparso ieri su Facebook. In questo delirante scritto, mi si attribuiscono condotte delinquenziali che non appartengono alla mia storia e al mio modo di vivere l’azione politica. A Tufino non si perde il vizio di sporcare col fango la competizione politica, che dovrebbe essere improntata al confronto, al dialogo, alla presentazione di idee e programmi, e non agli insulti o alle notizie diffamanti, come ha improvvidamente fatto il signor Porcelli. Già in un recente passato, la mia persona fu fatta oggetto di attacchi di questo genere, sempre con lo scopo di rendere violento il contrasto politico, anziché preferire battersi con la forza delle idee. Tutti sanno che ho affrontato con serenità il mio processo e sono stato assolto da ogni accusa, mentre chi mi calunniò è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. Questa volta non attendo neanche un minuto: oggi stesso mi reco da un penalista affinché venga sporta querela contro il vergognoso, infame attacco subìto. Sappiano però i Tufinesi che mai scenderò a questi infimi livelli; vado avanti con la determinazione di chi crede necessario un cambiamento per il bene della nostra cittadina”.

