TUFINO. autovelox sulla SS 7 Bis fuori servizio: guasto tecnico o semplice “scusa”?

Con un avviso ufficiale diramato oggi, 4 giugno 2025, dal Settore Vigilanza del Comune di Tufino, è stato comunicato che l’autovelox posizionato sulla SS 7 Bis è temporaneamente fuori servizio a causa di “problemi tecnici”.

Nel documento si legge:

“Si avvisa che l’autovelox situato sulla strada SS 7 Bis è temporaneamente fuori servizio per problemi tecnici.”

Una comunicazione che ha rapidamente fatto il giro dei social e dei gruppi cittadini, sollevando però qualche perplessità. In molti si chiedono infatti se i presunti “problemi tecnici” non siano in realtà una giustificazione di comodo per sospendere momentaneamente l’attività del dispositivo di controllo della velocità, al centro di numerose polemiche nelle ultime settimane e sentenze di condanna dei Giudici di Pace.

Da tempo, infatti, l’autovelox della SS 7 Bis è oggetto di critiche da parte degli automobilisti, che ne contestano la collocazione e la frequenza delle sanzioni elevate, spesso percepite come eccessive.

Ora questo improvviso stop, motivato da problemi tecnici non meglio precisati, alimenta dubbi e sospetti tra i cittadini: guasto reale o una pausa diplomatica per “raffreddare” il clima di malcontento?

In attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione Comunale, resta il fatto che — per il momento — gli automobilisti che percorrono la SS 7 Bis possono tirare un sospiro di sollievo: il temuto occhio elettronico è, almeno per ora, spento.