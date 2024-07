Tragico Lutto in Irpinia: Muore Bimbo di 9 Mesi

Ancora una notizia sconvolge l’Irpinia, con la tragica morte di un bimbo di soli 9 mesi. La tragedia ha colpito una coppia residente a Montella, originaria di Torella dei Lombardi. Il neonato è deceduto all’ospedale Santobono di Napoli per cause ancora da accertare.

Il piccolo è stato inizialmente trasportato all’ospedale Moscati di Avellino, ma a causa della gravità delle sue condizioni è stato immediatamente trasferito al Santobono. Nonostante gli sforzi dei medici, per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Le comunità di Torella dei Lombardi e Montella sono in lutto e cordoglio per la perdita.

Questa tragica notizia arriva pochi giorni dopo il decesso di un altro bambino, Domenico, di 8 anni, a Montemarano. La giovane madre del neonato, una stimata professionista, è originaria di Torella dei Lombardi, mentre la coppia vive a Montella.

Si attendono ora gli esiti dell’autopsia per chiarire le cause del decesso del bambino.