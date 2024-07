Grande Successo a Cicciano per la Seconda Edizione di “Un Tuffo in Piscina per l’Autismo”

Oggi, lunedì 1° luglio, si è svolta a Cicciano la seconda edizione di “Un tuffo in piscina per l’autismo”. L’evento, che ha avuto luogo presso l’azienda locale Il Viale, è stato organizzato dall’associazione Autismo in Movimento e ha rappresentato un’importante occasione di inclusione e divertimento per i bambini affetti da autismo, offrendo anche un prezioso supporto alle loro famiglie.

La giornata è stata resa ancora più speciale grazie alla generosità del Angels Risto Pub Pizzeria, che ha offerto il pranzo a tutti i bambini presenti. Questo gesto ha contribuito a creare un’atmosfera di festa e comunità, permettendo ai piccoli partecipanti di godersi al massimo l’evento.

La manifestazione ha riscosso grande successo, portando gioia e felicità ai bambini coinvolti, e sottolineando l’importanza di iniziative simili per promuovere l’inclusione e il sostegno alle famiglie con bambini affetti da autismo. “Un tuffo in piscina per l’autismo” si conferma così un appuntamento annuale imperdibile per la comunità di Cicciano, capace di unire divertimento e solidarietà in una giornata indimenticabile.