Manocalzati (AV)- Mercoledì tre luglio importante convegno sul rischio oncologico

Mercoledì 3 luglio 2024, alle ore 17:30, presso il Castello di San Barbato a Manocalzati, verrà presentato lo studio dal titolo “Impatto ambientale e rischio oncologico nell’Area Industriale di Pianodardine”; dedicato alla memoria di Barbato Mazzariello, giovane del luogo scomparso prematuramente a causa di una neoplasia. Le ricerche, condotte dal dottorando Antonio Faggiano dell’Università degli Studi di Salerno, individuano una possibile correlazione tra fattori ambientali e insorgenza tumorale nell’area della Media Valle del Sabato, come emerso dal registro tumori dell’ASL 2011-2016. Queste le parole del ricercatore: “L’ambiente circostante e l’esposizione prolungata a sostanze chimiche nocive sono stati identificati come fattori critici nella genesi e sviluppo di molti tumori. La ricerca ha documentato che le particelle di PM2.5, oltre ad avere effetti noti sull’apparato cardiovascolare e respiratorio, possiedono un potenziale cancerogeno significativo. […] Data la natura prolungata dell’esposizione agli inquinanti e i possibili effetti ritardati sullo sviluppo dei tumori, è fondamentale continuare a fare ricerca in questo campo”. Durante il meeting, Faggiano sarà affiancato da importanti figure del panorama scientifico campano, di modo da far luce su una vicenda che da troppo tempo sottrae giovani vite alle comunità. (Andrea Squittieri)