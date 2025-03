Torna lo Slalom di Montevergine dopo sei anni. Un 2025 ricco di eventi dedicati alle quattro ruote da corsa e d’epoca

Un 2025 all’insegna della passione per le auto da corsa e per quelle d’epoca. È ricco il programma delle attività sportive dell’Automobile Club di Avellino, guidato dal presidente Stefano Lombardi. Torna, dopo sei anni di stop, lo Slalom di Montevergine. L’appuntamento è per sabato 14 giugno, quando i tornanti che salgono al Santuario faranno da cornice alla competizione automobilistica. Nell’ultima edizione disputata, quella del 2019, il vincitore fu Luigi Vinaccia su Osella PA 9/90.

Il programma delle manifestazioni si aprirà il 18 maggio con la quinta edizione di Ruote nella Storia, che quest’anno si terrà a Mercogliano. Il 14 giugno, dunque, la 17^ edizione dello Slalom Slalom di Montevergine – Salita auto moderne. Sabato 12 luglio, sarà di scena la 20^ Mille Curve -auto storiche, che interesserà vari comuni della provincia. Il 31 agosto è fissato il terzo Raduno Autostoriche Cesinali-Memorial Giuseppe Galasso, mentre il 14 settembre ci sarà il quarto Raduno Autostoriche Santo Stefano del Sole-Memorial Alfredo Mazza. Tutti gli eventi si svolgeranno sotto l’egida della ACI SPORT e dell’ACI STORICO, con il coordinamento del Fiduciario Provinciale dell’Automobile Club Avellino, Vincenzo Napolillo.