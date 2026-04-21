Blitz contro il “pezzotto”: controlli nei locali, stretta della Guardia di Finanza

Operazione su larga scala della Guardia di Finanza contro l’utilizzo illecito dei cosiddetti “pezzotti”, i sistemi che permettono la visione pirata di eventi sportivi nei locali pubblici. I controlli hanno interessato diverse città italiane, da Napoli fino al nord, coinvolgendo bar, pub e ristoranti sorpresi a trasmettere partite senza regolari abbonamenti.

L’attività si inserisce in un piano più ampio di contrasto alla pirateria audiovisiva, intensificato soprattutto in concomitanza con eventi sportivi di grande richiamo internazionale, come le competizioni europee di calcio. L’obiettivo è quello di arginare un fenomeno che continua a causare ingenti danni economici alle piattaforme ufficiali e all’intero settore.

L’operazione, coordinata dal Nucleo Speciale Beni e Servizi, ha visto la collaborazione dei comandi territoriali, impegnati nel monitoraggio dei locali pubblici. Nel mirino, in particolare, l’utilizzo di dispositivi e piattaforme illegali per la trasmissione delle partite, pratica diffusa ma severamente sanzionata.

Secondo quanto emerso, si è trattato anche di un primo test operativo, utile a definire modalità di intervento più strutturate in vista dei grandi eventi sportivi dei prossimi mesi. Le conseguenze per i titolari dei locali possono essere rilevanti: oltre alle sanzioni amministrative, si rischiano procedimenti penali in caso di accertate violazioni.

Il fenomeno del “pezzotto” resta infatti legato non solo alla mancata sottoscrizione di abbonamenti regolari, ma anche a un sistema illecito che sottrae risorse economiche importanti al mercato legale. Studi di settore stimano perdite miliardarie e migliaia di posti di lavoro a rischio negli ultimi anni.

Le attività di controllo proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di contrastare in maniera sempre più efficace la diffusione della pirateria nei locali pubblici.