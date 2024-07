Torna Irpinia Mood “TradizionaRe”: Il Food Festival delle Eccellenze Campane

Irpinia Mood, il rinomato food festival delle aree interne dell’Appennino campano, torna per la sua ottava edizione. Dal 29 agosto al 1 settembre, il complesso monumentale del Carcere borbonico di Avellino ospiterà questo grande evento enogastronomico, celebrando le eccellenze culinarie campane con un programma ricco di incontri, dibattiti, presentazioni, laboratori, degustazioni e masterclass.

Un Evento di Prestigio

Quest’anno, Irpinia Mood vedrà la partecipazione di 60 chef provenienti da tutta Italia, tra cui 9 chef premiati con stelle Michelin, come Fabrizio Mellino (★★★ Tre stelle Michelin), Salvatore Tassa, Cristian Torsiello, Salvatore Ciccarelli, Salvatore Bianco, Sakai Fumiko e Paolo Barrale (★ Una stella Michelin). Questi artisti della cucina condivideranno le loro visioni e reinterpretazioni del patrimonio culinario irpino e campano, stimolando un dialogo profondo sui futuri percorsi della gastronomia italiana.

Dichiarazioni di Mirko Balzano

“Quest’anno Irpinia Mood vuole essere un vero e proprio ponte tra le radici della cucina italiana e le sue future evoluzioni,” ha spiegato Mirko Balzano, chef e direttore artistico di Irpinia Mood 2024. “Ogni chef invitato non si limiterà a cucinare. Condividerà anche una visione personale e del proprio territorio, stimolando un dialogo profondo sui futuri percorsi della gastronomia italiana”.

Il Concept dell’Ottava Edizione: TradizionaRe

Il tema di quest’anno, “TradizionaRe”, è un gioco di parole che combina i concetti di tradizione e innovazione. L’obiettivo è esplorare come le radici culturali enogastronomiche possano essere reinterpretate e rinnovate senza tradire la loro essenza originale. Questo tema guiderà l’evento, promuovendo un equilibrio tra conservazione ed evoluzione, stimolando una partecipazione attiva e creativa alle tradizioni del territorio irpino.

Anteprima di Irpinia Mood 2024

In collaborazione con la Fondazione Ferrovie dello Stato e le associazioni In_Loco_Motivi e La Macenata, Irpinia Mood si mette in viaggio per l’Irpinia con un treno storico dalla Stazione di Borgo Ferrovia ad Avellino. L’anteprima avrà luogo il 25 agosto, con destinazione Paternopoli, dove i partecipanti potranno godere di una colazione contadina, degustazioni e visite guidate nelle cantine locali. Il ritorno ad Avellino è previsto per le 19:10.

Programma del Festival

Il festival offrirà quattro giorni di attività, tra cui:

Incontri e dibattiti

Presentazioni e laboratori

Degustazioni e masterclass

Spettacoli culinari e momenti conviviali

Sponsorizzazioni e Collaborazioni

L’edizione 2024 di Irpinia Mood è supportata da numerosi sponsor e partner, tra cui La Caramella Food & Beverage, Pasta Armando, De Vizia Transfer Spa, Olio Basso, Feudi di San Gregorio, e molti altri. Inoltre, il festival beneficia del patrocinio della Provincia di Avellino e della collaborazione con AMPI, l’Accademia dei Maestri Pasticceri Italiani, e Buona Puglia.

Conclusione

Irpinia Mood 2024 si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti della buona cucina e della cultura enogastronomica. Un’occasione unica per scoprire e assaporare il meglio del patrimonio culinario campano, in un contesto ricco di storia e tradizione. Non mancate a questo straordinario appuntamento con il gusto e l’innovazione!

Per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti, visitate il sito ufficiale: Irpinia Mood.