Luigi Genovese si unisce all’Asd Sandro Abate Five Soccer per la Stagione 2024-2025

L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2024-2025 il diritto alle prestazioni sportive di Luigi Genovese, laterale, classe 1998, nato ad Avellino.

Luigi Genovese, che indosserà la maglia numero 3, è un giocatore di indiscusso valore, cresciuto nelle giovanili dell’U.S. Avellino arriva dal calcio a 11 dove in carriera ha indossato le maglie di Casertana, Sorrento, Chieti, Gelbison, Matera, Virtus Avellino, C. Avellino e Solofra. Ha sempre giocato a futsal, con grande entusiasmo farà il suo esordio in Serie A.

“Ringrazio la proprietà, Massimo e Paola Abate, per aver creduto in me, dichiara Luigi Genovese. Per me è un onore vestire la maglia della Sandro Abate, spero di essere utile alla causa, felice di far parte di una società così prestigiosa e con un nome così importante. Non deluderò club e tifosi!”