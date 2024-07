NOLA. I.S. Leone-Nobile brilla per la sua presenza sul territorio

Dopo fattivi incontri con l’Amministrazione nolana, nelle persone del vicesindaco avv.Sautariello e dell’assessore avv. Napolitano Bruscino, stamane il dirigente scolastico Vincenzo Serpico ha inoltrato agli atti del protocollo, la richiesta di comodato d’uso, riferito ad 800mq. presenti nel rione Gescal. Il fine è quello di costituire i cosiddetti “orti di città”, che rappresenterebbero per il futuro anno scolastico un vero e proprio “laboratorio all’aperto”, usato e tutelato dalla “didattica del fare” degli alunni e dei docenti dell’indirizzo di agraria. È stato presentato un progetto messo a punto dai docenti Nicola Migliaccio e Bruno Sorrentino coordinati dalla funzione strumentale Rossella Spiezia, per il quale lo spazio terraneo sarà servito dalle utenze di acqua ed energia elettrica (a carico del Comune) e sarà recintato e sarà coltivato ad ortaggi e frutta con spese a carico della scuola. Sarebbe auspicabile in una collaborazione dell’I.S. Leone-Nobile con alcuni enti, che sul territorio operano in materia (ad esempio la cooperativa Eccellenze nolane ed i rappresentanti locali dei Coltivatori diretti). Nuovi orizzonti e nuove prospettive per una scuola che conferma a pieno titolo la bontà dell’offerta formativa, che con gli “orti di città” irrobustira’ ulteriormente l’istruzione e la formazione dei futuri periti in agraria.

Gennaro Cosentino