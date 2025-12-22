Summonte: oggi Consiglio comunale, inaugurazione della nuova Aula consiliare e presentazione del logo

Giornata significativa per la comunità di Summonte, che oggi, 22 dicembre 2025, vivrà un doppio appuntamento istituzionale all’insegna della partecipazione e dell’identità civica. Alle ore 18:00, presso la Sede Municipale di Via Piana, è in programma la seduta del Consiglio Comunale, che sarà preceduta dall’inaugurazione della nuova Aula Consiliare e dalla presentazione ufficiale del nuovo logo del Comune.

Un momento simbolico e concreto insieme, che segna un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del borgo irpino, riconosciuto tra i Borghi più belli d’Italia, e che punta a rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini.

L’ordine del giorno

Nel corso della seduta consiliare verranno affrontati i seguenti punti:

Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti

Ricognizione periodica dello stato delle partecipazioni societarie detenute dal Comune

Presa d’atto dell’intervento di adeguamento del centro di raccolta intercomunale

Comunicazioni del Sindaco

Le parole del Sindaco

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il Sindaco Ivo Capone, che invita la cittadinanza a prendere parte all’evento:

«Il Consiglio Comunale è il cuore pulsante della democrazia locale. È il luogo dove si discute e si decide il futuro di Summonte. L’inaugurazione della nuova Aula Consiliare rappresenta un momento di orgoglio istituzionale e un invito a tutti i cittadini a sentirsi parte attiva della vita democratica del nostro borgo. La partecipazione è fondamentale: Summonte cresce solo se cresciamo insieme».

Uno spazio rinnovato per la vita democratica

La nuova Aula Consiliare, ospitata all’interno della sede municipale di Via Piana, offrirà un ambiente più funzionale, moderno e rappresentativo per lo svolgimento delle attività istituzionali, restituendo centralità e dignità al luogo in cui si costruiscono le scelte per il futuro del paese.

Un appuntamento, dunque, che unisce istituzioni, identità e comunità, e che rappresenta un invito aperto a tutti i cittadini a partecipare attivamente alla vita pubblica di Summonte.