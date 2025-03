Summonte – Dialogo aperto e collaborazione attiva per un’amministrazione che mette al centro i cittadini.

Si è svolto sabato 22 marzo il primo incontro promosso dall’amministrazione comunale di Summonte per rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini. All’evento hanno partecipato il Sindaco Ivo Capone, i membri della giunta comunale Carmine Cristiano e Virginia Dello Russo, il vice-capogruppo del gruppo consiliare Summonte Unita Giovanni Testa e numerosi residenti, confermando l’impegno dell’amministrazione nel favorire un confronto diretto e costruttivo.

Trasparenza e ascolto: le priorità dell’amministrazione

L’incontro ha permesso di affrontare tematiche cruciali per la comunità, tra cui interventi infrastrutturali in ambito idrico ed energetico, misure per la sicurezza stradale e la gestione del territorio. L’amministrazione ha illustrato le iniziative già avviate, tra cui progetti presentati a enti competenti e la pianificazione di soluzioni condivise per migliorare la qualità della vita nei quartieri.

Particolare attenzione è stata dedicata alla partecipazione attiva dei cittadini, con la presentazione del nuovo regolamento comunale che introduce strumenti innovativi per coinvolgere i residenti nelle decisioni pubbliche. Non solo: è stato rilanciato l’invito ad aderire alla comunità energetica rinnovabile, un modello virtuoso che unisce sostenibilità ambientale e vantaggi economici per le famiglie.

Sicurezza e spazi comuni: verso una gestione condivisa

Tra i punti discussi, spicca l’approvazione del regolamento per la videosorveglianza del territorio, finalizzato a garantire maggiore sicurezza attraverso tecnologie all’avanguardia. L’amministrazione ha inoltre annunciato la volontà di valorizzare gli spazi pubblici per eventi e attività collettive, nel segno di una gestione più flessibile e inclusiva.

Un dialogo che guarda al futuro

Al termine dell’incontro, i cittadini hanno espresso apprezzamento per la disponibilità dimostrata dall’amministrazione, sottolineando l’importanza di mantenere vivo questo canale di confronto. “La collaborazione con la comunità non è un optional, ma il cuore del nostro lavoro”, ha dichiarato il Sindaco Capone. “Continueremo a promuovere occasioni di dialogo, perché solo insieme possiamo costruire un futuro più sostenibile e coeso”.

L’evento conferma l’impegno del Comune di Summonte nel perseguire trasparenza, innovazione e prossimità, valori che guidano ogni azione amministrativa verso un’amministrazione sempre più aperta e partecipata.