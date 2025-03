Martusciello si ritira: Fratelli d’Italia pronto a prendere il comando?

NAPOLI – Fulvio Martusciello, europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia, ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dalla corsa per la presidenza della Regione Campania, aprendo nuovi scenari per il centrodestra. Martusciello ha spiegato di voler garantire al partito un “percorso sereno” in vista delle elezioni, evitando strumentalizzazioni politiche.

La sua decisione potrebbe segnare un punto di svolta nelle dinamiche della coalizione, con Fratelli d’Italia che ora si trova a giocare un ruolo sempre più centrale. Il partito di Giorgia Meloni, in forte ascesa a livello nazionale, potrebbe avanzare un proprio candidato, potenzialmente modificando l’assetto del centrodestra campano.

La scelta di Martusciello solleva interrogativi sul futuro delle alleanze tra Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia. In un momento di incertezza, il prossimo mese si preannuncia cruciale per definire chi guiderà la Regione Campania.