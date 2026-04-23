Avellino Basket, arriva Blake Francis: talento e punti per rilanciare la corsa playoff

Colpo sul mercato per l’Unicusano Avellino Basket, che corre ai ripari dopo gli infortuni e rinforza il reparto esterni con un innesto di qualità. La società biancoverde ha ufficializzato l’arrivo fino al termine della stagione dello statunitense Blake Francis, play-guardia classe 1998.

Un profilo offensivo, dinamico, capace di creare punti e ritmo. Francis, 183 centimetri per 79 chili, arriva dalla Valtur Brindisi dove in questa stagione ha viaggiato a 12.8 punti di media in 23 gare, dimostrando continuità e capacità realizzativa. Numeri che si aggiungono a quanto già fatto vedere lo scorso anno a Vigevano, dove aveva impressionato con quasi 28 punti a partita nella fase decisiva della stagione.

Il suo percorso parla chiaro: protagonista già ai tempi della high school, poi l’esperienza NCAA tra Wagner College e Richmond, fino al passaggio tra G League e Canada. In Europa ha già lasciato il segno tra Germania e Finlandia, prima di approdare in Italia.

Un innesto mirato, necessario, soprattutto dopo lo stop di Mussini e l’indisponibilità di Grande. Coach Gennaro Di Carlo è stato chiaro: Francis servirà subito. Le sue caratteristiche offensive e il suo playmaking dovranno riequilibrare una squadra che ha bisogno di ritrovare equilibrio e pericolosità sugli esterni.

Sulla stessa linea il general manager Antonello Nevola, che ha sottolineato la rapidità dell’operazione e l’importanza dell’arrivo dell’americano per restare agganciati alla corsa playoff.

Adesso la parola passa al campo. Francis arriva per incidere subito. Avellino ha bisogno di punti, ritmo e personalità. E lui, per caratteristiche, è uno che può accendere la squadra.