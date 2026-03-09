SuperEnalotto, vincita ad Afragola: centrati oltre 16mila euro, sfiorato il colpaggio da 130 milioni di euro

La Campania torna protagonista con il SuperEnalotto grazie a una vincita registrata ad Afragola, in provincia di Napoli, nel concorso di venerdì 6 marzo.
Come riporta Agipronews, è stata centrata una vincita da 16.043,59 euro presso la Tabaccheria di corso Garibaldi 77, dove un fortunato giocatore ha realizzato una giocata vincente portando a casa una somma significativa.
La fortuna continua quindi a sorridere alla Campania, che negli ultimi tempi si conferma tra le regioni più fortunate nelle estrazioni dei giochi a premi. Proprio nei giorni scorsi, infatti, si sono registrate tre importanti vincite al Lotto in provincia di Napoli, con premi complessivi pari a 94mila euro tra Melito e Sant’Antonio Abate.
Intanto resta ancora da assegnare il premio più ambito. L’ultimo “6” del SuperEnalotto, da 35,4 milioni di euro, è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia.
Nel frattempo il jackpot continua a crescere: per la prossima estrazione di martedì 10 marzo il montepremi ha raggiunto la cifra di 132,1 milioni di euro, uno dei premi più alti in palio in Europa.
L’attesa tra gli appassionati cresce di estrazione in estrazione, con la speranza che la fortuna possa tornare presto a bussare proprio in Campania.