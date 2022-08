SPONZ COULTURA: domani 24 agosto ad Andretta con Bobby Solo, Micah P. Hinson, Faraualla

Entra nel vivo Sponz Coultura, decima edizione dello Sponz Fest ideato e diretto da Vinicio Capossela in Alta Irpinia che fino al 27 agosto – attraverso concerti, laboratori, incontri e percorsi sonori e tematici tra i sentieri – ragionerà sull’idea del coltivare e sul rapporto tra coltura e cultura.

Mercoledì 24 agosto lo Sponz Fest arriva ad Andretta, dove alle 18 in piazzetta Cavalier Russo Rita Labruna e Franco Cafazzo presentano Colturiamo, vicende di donne, con le voci narranti di Alessandra Mariani, Antonietta Gnerre, Giovanna Di Paola, Monia Gaita, Rita Labruna, Rosaria Carifan e Teresa Stiso.

A seguire il concerto delle Faraualla, Sospiro: dal profondo la natura originaria, la materia primigenia espressa nel canto.

Durante la giornata sarà visitabile la casa di Pasquale Stiso, oggi Centro rifugio per donne vittime di violenza.

Alle 21.30 in piazza Tedesco è invece la volta di America promised land, il concerto di una voce che ha fatto la storia della musica nel nostro Paese: Bobby Solo. A introdurlo Cicc’ Bennett, l’ormai leggendario cantante tenore e tenutario della pensionata Sala Veglioni del paese. A seguire, il live dell’anima tormentata del folk contemporaneo americano, Micah P. Hinson.

Sponz Coultura è programmato e finanziato dalla Regione Campania attraverso la Scabec – Società Campana Beni Culturali, è prodotto dall’Associazione Sponziamoci, La Cupa e International Music and Arts (IMARTS), in collaborazione con i comuni di Andretta, Calitri, Sant’Andrea di Conza e per la prima volta in collaborazione con il Forum Giovani di Calitri.

Tutti gli eventi di Sponz Coultura sono gratuiti, a eccezione del concerto finale di sabato 27 agosto (Biglietti qui: https://bit.ly/sponz2022 ).