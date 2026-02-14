Quadrelle, nasce un nuovo gruppo di giovani per l’impegno civico

Sta prendendo forma a Quadrelle un nuovo gruppo di giovani con la volontà di impegnarsi attivamente nella vita pubblica e contribuire alla costruzione di un progetto condiviso per il futuro della comunità. L’iniziativa, che sta raccogliendo interesse e adesioni, punta a coinvolgere nuove energie e nuove idee con l’obiettivo di rafforzare la partecipazione civica e promuovere iniziative concrete per il territorio.

In questa tornata elettorale la famiglia Napolitano, che in passato ha spesso espresso diversi candidati, si presenta solida e compatta nel sostenere il gruppo, con l’intento di affiancarne il percorso e collaborare alla definizione di un progetto futuro condiviso e orientato allo sviluppo del paese.

La dottoressa Carmen Napolitano ha dichiarato: «C’è la volontà di costruire un percorso serio e partecipato, capace di coinvolgere i giovani e tutte le realtà del territorio. L’obiettivo è lavorare insieme per il bene della comunità, mettendo al centro idee, competenze e spirito di collaborazione».