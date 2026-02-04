Sperone, Teresa Maria Esposito festeggia 70 anni

Giornata di festa a Sperone per Teresa Maria Esposito, che il 4 febbraio ha raggiunto il traguardo dei 70 anni. Un compleanno importante, celebrato con grande affetto dall’intera famiglia.

A rivolgerle i più sentiti auguri sono stati il figlio Angelo Napolitano, la nuora Nunzia De Santis e i nipoti Francesco e Luca, che hanno voluto omaggiarla con parole di stima e riconoscenza per l’amore e i valori trasmessi nel corso degli anni.

Un momento di gioia e condivisione che ha riunito parenti e amici, rendendo questa ricorrenza ancora più speciale. A Teresa Maria Esposito giungano gli auguri di buona salute e serenità per tanti altri anni da vivere circondata dall’affetto dei suoi cari.