Omicidio Jlenia Musella, fermato il fratello della giovane vittima

La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Jlenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena nei giorni scorsi a Napoli. Il giovane si è consegnato alla Polizia di Stato, alla quale ha confessato di essere l’autore dell’omicidio.

Nei suoi confronti è stato notificato un provvedimento di fermo per omicidio volontario, emesso dalla Procura della Repubblica di Napoli (pm Ciro Capasso). Dopo le formalità di rito, il 28enne è stato trasferito presso il carcere di Secondigliano.

Dopo il delitto, ritenuto riconducibile a una lite familiare, l’uomo si era reso irreperibile, facendo scattare le ricerche da parte delle forze dell’ordine.

L’omicidio è avvenuto nel rione popolare Conocal, nella periferia est della città. La giovane donna è stata trasportata in auto da alcune persone, che si sono poi allontanate, presso l’ospedale Villa Betania, dove è giunta in gravissime condizioni: presentava il volto tumefatto e segni evidenti di percosse. Nonostante i tentativi dei sanitari, è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale.

Jlenia e Giuseppe Musella sono entrambi figli di un esponente di spicco della criminalità organizzata locale. Le indagini proseguono per chiarire nel dettaglio la dinamica dei fatti e le responsabilità.