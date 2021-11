Sperone – Reddito di cittadinanza: Il gruppo consiliare Uniti per Sperone chiede l’utilizzo dei percettori del reddito in lavori di pubblica utilità.

A quasi due mesi dall’insediamento del nuovo sindaco di Sperone Adolfo Alaia, il gruppo di opposizione Uniti per Sperone interroga il Sindaco sull’opportunità di reperire personale dai percettori del rdc da coinvolgere in progetti utili alla collettività. La carenza di personale e’ una problematica che riguarda anche il Comune di Sperone. Se venissero utilizzati i percettori di reddito, l’amministrazione comunale potrebbe impegnarli nella cura del verde pubblico, nel garantire la sicurezza dei piu’ piccoli all’ingresso e all’uscita della scuola e in tanti altri modi. Insomma l’utilizzazione di coloro che percepiscono il reddito, rappresenterebbe un’occasione di inclusione e di crescita non solo per gli stessi percettori, ma anche per l’intera collettivita’.

adsense – Responsive – Post Articolo