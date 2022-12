SPERONE. Giovane mamma muore per un malore, comunità sotto choc

Una tragedia che si è consumata oggi, nella prima domenica di dicembre, nel piccolo comune di Sperone, Jessica madre e moglie ha perso la vita per un malore all’improvviso e nulla si è potuto fare per cercarla di rianimarla. Due comunità sotto choc per l’immane tragedia, quella di Serino il paese di provenienza della giovane ragazza e Sperone dove si era trasferita per amore e viveva tranquillamente con il suo compagno e una figlia di tenera età. La notizia tragica si è immediatamente diffusa e tanti sono i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia e in particolare al suo compagno Umberto. Il comitato festa Sant’Elia scrive: “siamo fraternamente vicino, in questo momento di dolore, ad Umberto Tulino, membro dell’ASSOCIAZIONE MAIO SANT’ELIA PROFETA – SPERONE (AV) per la perdita della amata compagna Jessica”. Il consigliere Comunale Pasquale Muccio sul proprio profilo sociale scrive: “Dinanzi alla morte di una giovane vita si resta sgomenti, mamma da poco e con tanti progetti, mi dispiace tantissimo, affido a Dio la sua bimba e il suo compagno, riposa in pace”.