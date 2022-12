Chiara Vittoria è stata la più giovane vittima dell’emergenza Covid in tutta l’Irpinia. La sua morte commosse una comunità intera, non solo quella avellana, ma tutta l’Irpinia. Anche i medici che la tenevano in cura presso il Moscati di Avellino rimasero sconfortati dalla impossibilità di salvargli la vita. A due anni esatto dalla sua scomparsa, domani 5 dicembre 2022 alle ore 18,30 presso la Chiesa del Convento dei Frati Minori sarà celebrata una Santa Messa in sua memoria,