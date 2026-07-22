Maltempo e incendi in Puglia: anche i Vigili del Fuoco di Avellino in prima linea nei soccorsi

Dalle ore 19:00 circa di ieri, martedì 21 luglio, una squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino è impegnata in Puglia, in supporto al Comando di Bari, per far fronte ai numerosi interventi di soccorso tecnico urgente ancora in corso sul territorio.

Il contingente, composto da 7 Vigili del Fuoco, è partito da Avellino con un’Autopompa Serbatoio (APS) e un Modulo Antincendio Boschivo (AIB), destinati a rafforzare il dispositivo operativo nelle aree maggiormente colpite dall’ondata di maltempo e dai numerosi incendi.

Le principali criticità stanno interessando i comuni di Polignano a Mare, Altamura, Bari città e numerose altre località della provincia, dove i Vigili del Fuoco stanno operando senza sosta per fronteggiare incendi di vegetazione e sterpaglie, nonché gli effetti delle violente trombe d’aria, delle forti piogge e del vento intenso.

Le avverse condizioni meteorologiche hanno provocato ingenti danni, con uliveti devastati, vaste aree di vegetazione distrutte, alberi abbattuti e numerose situazioni di pericolo che richiedono interventi continui per la salvaguardia della popolazione e del territorio.

Le squadre del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco proseguono incessantemente le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, in stretta collaborazione tra i Comandi coinvolti, fino al completo superamento dell’emergenza.