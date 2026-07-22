Sperone, e non solo, senza corrente più volte durante il giorno: i cittadini chiedono risposte sui continui blackout

C’è un disagio che, secondo numerosi residenti, va avanti ormai da mesi e che continua a mettere a dura prova la quotidianità di famiglie e attività commerciali. A Sperone e in altri comuni i continui blackout stanno diventando un problema sempre più difficile da sopportare.

L’ultima interruzione si è verificata nella serata di ieri, quando l’energia elettrica è venuta a mancare intorno alle 22:30, tornando soltanto dopo circa quattro ore. Un episodio che si aggiunge a una lunga serie di distacchi improvvisi, spesso della durata di pochi minuti, altre volte di mezz’ora, un’ora o anche più, senza che, almeno agli occhi dei cittadini, si intraveda una soluzione definitiva.

Tra le testimonianze giunte alla nostra redazione c’è quella di una residente di Sperone che racconta come il problema sia stato segnalato anche all’amministrazione comunale. Secondo quanto riferito, il Comune avrebbe chiarito che il disservizio non dipenderebbe dall’ente locale, ma da criticità che interessano la rete di distribuzione elettrica gestita dal distributore competente, con particolare riferimento a una cabina situata nell’area di Nola.

Il disagio, tuttavia, resta tutto sulle spalle dei cittadini.

Oltre ai disservizi nelle abitazioni, le continue interruzioni creano problemi alla conservazione degli alimenti, agli elettrodomestici, alle attività commerciali e a chi lavora da casa. La situazione diventa ancora più pesante durante eventi pubblici e manifestazioni, come accaduto anche in occasione della festa patronale, quando diverse zone del paese sono rimaste completamente al buio.

Perché succede?

Senza un riscontro tecnico ufficiale sul caso specifico di Sperone, non è possibile attribuire con certezza una causa precisa. Tuttavia, negli ultimi anni, soprattutto durante i periodi di caldo intenso, molte aree della Campania e del resto d’Italia hanno registrato blackout dovuti a guasti sulle linee di media tensione e sulle cabine di distribuzione. Le elevate temperature possono infatti surriscaldare cavi e componenti della rete, aumentando il rischio di guasti, mentre i tecnici sono spesso costretti a effettuare manovre e riparazioni per ripristinare il servizio.

Quando una cabina primaria o una linea va fuori servizio, il carico viene trasferito su altre tratte della rete che possono andare ulteriormente sotto pressione, provocando nuovi distacchi e tempi di ripristino più lunghi.

Se, come riferito da alcuni cittadini, il problema dovesse effettivamente essere localizzato in una cabina della zona di Nola, sarà il gestore della rete a dover valutare gli interventi necessari per eliminare definitivamente le criticità.

La richiesta dei cittadini

Ciò che i residenti chiedono non è soltanto il ripristino dell’energia ogni volta che si verifica un blackout, ma soprattutto una comunicazione chiara sui motivi dei continui disservizi e, soprattutto, un cronoprogramma degli eventuali lavori necessari per evitare che il problema continui a ripresentarsi.

Perché se un’interruzione occasionale può essere considerata un imprevisto, convivere con blackout quasi quotidiani per mesi rappresenta un disagio che incide sulla qualità della vita di un’intera comunità.

Sarebbe auspicabile che il gestore della rete elettrica fornisse aggiornamenti ufficiali sullo stato dell’infrastruttura e sugli interventi previsti, così da rassicurare i cittadini e chiarire quando Sperone e altri comuni potranno finalmente lasciarsi alle spalle questa emergenza.