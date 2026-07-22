Avella, pubblicata la graduatoria provvisoria del Servizio Civile Universale 2026: 48 giovani selezionati riceveranno un assegno mensile di oltre 500 euro. I nomi

È stata pubblicata la graduatoria provvisoria del Servizio Civile Universale – Bando 2026 relativa ai progetti del Comune di Avella. Il documento individua i candidati idonei selezionati, quelli idonei ma non selezionati e gli assenti ai colloqui.

I giovani selezionati inizieranno il proprio percorso a partire da settembre 2026, svolgendo attività di servizio civile per 12 mesi e percependo un assegno mensile di circa 507 euro, secondo quanto previsto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

I volontari saranno impiegati nei diversi progetti promossi dal Comune di Avella, tra cui tutela del patrimonio culturale, assistenza, protezione civile, educazione e promozione culturale, sostegno agli anziani e valorizzazione del territorio. La graduatoria comprende 48 volontari selezionati, 14 idonei non selezionati e 20 candidati assenti ai colloqui.

I 48 giovani selezionati

Di seguito l’elenco dei candidati risultati idonei selezionati nella graduatoria provvisoria:

Francesco Pio Clesi

Carmine Palladino

Assunta Piccolo

Arianna Morettina

Michele Freccia

Angelo Ferraro

Luigi Forgione

Paolo Turino

Daniela Cardone

Salvatore Chiancone

Giovanna Natale

Emanuele Cannizzo

Francesco Giallonardo

Carmine Sanseverino

Nicola Biase

Roberto Carbone

Stefano De Matteis

Davide Grasso

Filomena Maetta

Giuseppe Morettella

Giovanni Mauriello

Angelo Ferullo

Teresa Sanseverino

Michele Bruciolo

Mariagrazia Del Mastro

Antonio Ciro Giardino

Marianna Merone

Gaetano Ribello

Maria Morelli

Vera Narducci

Alessia Perna

Matteo Sotti

Pasquale Iovine

Michele Abate

Maria Biancardi

Antonietta Giallonardo

Salvatore Liparulo

Aniello Samaritani

Maria Esposito

Emilio Guerriero

Antonio La Bagnara

Andrea Mastroianni

Felice Maiorano

Francesco Giordano

Marianna Liguori

Antonietta Pirone

Filippo Barra

Christian Bianco.

La graduatoria è provvisoria e diventerà definitiva al termine delle verifiche previste dal Dipartimento. Solo dopo la conclusione di tali controlli sarà confermata l’ammissione dei volontari ai progetti, con l’avvio delle attività previsto nel mese di settembre 2026.