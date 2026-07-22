Avella, pubblicata la graduatoria provvisoria del Servizio Civile Universale 2026: 48 giovani selezionati riceveranno un assegno mensile di oltre 500 euro. I nomi

È stata pubblicata la graduatoria provvisoria del Servizio Civile Universale – Bando 2026 relativa ai progetti del Comune di Avella. Il documento individua i candidati idonei selezionati, quelli idonei ma non selezionati e gli assenti ai colloqui.
I giovani selezionati inizieranno il proprio percorso a partire da settembre 2026, svolgendo attività di servizio civile per 12 mesi e percependo un assegno mensile di circa 507 euro, secondo quanto previsto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.
I volontari saranno impiegati nei diversi progetti promossi dal Comune di Avella, tra cui tutela del patrimonio culturale, assistenza, protezione civile, educazione e promozione culturale, sostegno agli anziani e valorizzazione del territorio. La graduatoria comprende 48 volontari selezionati, 14 idonei non selezionati e 20 candidati assenti ai colloqui.
I 48 giovani selezionati
Di seguito l’elenco dei candidati risultati idonei selezionati nella graduatoria provvisoria:
- Francesco Pio Clesi
- Carmine Palladino
- Assunta Piccolo
- Arianna Morettina
- Michele Freccia
- Angelo Ferraro
- Luigi Forgione
- Paolo Turino
- Daniela Cardone
- Salvatore Chiancone
- Giovanna Natale
- Emanuele Cannizzo
- Francesco Giallonardo
- Carmine Sanseverino
- Nicola Biase
- Roberto Carbone
- Stefano De Matteis
- Davide Grasso
- Filomena Maetta
- Giuseppe Morettella
- Giovanni Mauriello
- Angelo Ferullo
- Teresa Sanseverino
- Michele Bruciolo
- Mariagrazia Del Mastro
- Antonio Ciro Giardino
- Marianna Merone
- Gaetano Ribello
- Maria Morelli
- Vera Narducci
- Alessia Perna
- Matteo Sotti
- Pasquale Iovine
- Michele Abate
- Maria Biancardi
- Antonietta Giallonardo
- Salvatore Liparulo
- Aniello Samaritani
- Maria Esposito
- Emilio Guerriero
- Antonio La Bagnara
- Andrea Mastroianni
- Felice Maiorano
- Francesco Giordano
- Marianna Liguori
- Antonietta Pirone
- Filippo Barra
- Christian Bianco.
La graduatoria è provvisoria e diventerà definitiva al termine delle verifiche previste dal Dipartimento. Solo dopo la conclusione di tali controlli sarà confermata l’ammissione dei volontari ai progetti, con l’avvio delle attività previsto nel mese di settembre 2026.