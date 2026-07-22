Mugnano del Cardinale – Carmen Colucci festeggia un prestigioso traguardo: laurea in Biologia Molecolare con 110 e lode

Un importante successo accademico premia il percorso di Carmen Colucci, che ha concluso gli studi presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II conseguendo la Laurea in Biologia Molecolare con il massimo dei voti: 110 e lode.

Un risultato di grande prestigio, raggiunto grazie a impegno, passione e determinazione. Un percorso universitario affrontato con serietà e dedizione, durante il quale Carmen ha saputo mettere in campo preparazione, costanza e una forte motivazione verso il mondo della ricerca scientifica.

La brillante votazione ottenuta rappresenta il riconoscimento di anni di studio e sacrifici, trasformati in una grande soddisfazione per lei e per tutte le persone che hanno seguito e sostenuto il suo cammino.

Il traguardo raggiunto apre ora una nuova fase ricca di opportunità e prospettive professionali, nella quale Carmen potrà valorizzare le competenze acquisite e continuare a coltivare la propria passione per la biologia molecolare.

Grande la gioia della famiglia e della comunità di Mugnano del Cardinale, che condividono con orgoglio questo momento speciale e celebrano il successo di una giovane professionista pronta ad affrontare nuove sfide.

Alla Dott.ssa Carmen Colucci giungono le più sincere congratulazioni della Redazione, unite agli auguri per un futuro ricco di soddisfazioni, successi e prestigiosi traguardi personali e professionali.