Grottaminarda celebra gli 80 anni della Vespa: tre giorni di eventi con “Irpinia in Vespa Show”

Da venerdì 24 a domenica 26 luglio 2026 Grottaminarda ospiterà il colorato popolo delle due ruote con “Irpinia in Vespa Show”, una tre giorni all’insegna di cultura, sport e turismo per celebrare gli 80 anni del mito Vespa.

L’iniziativa a cura del Vespa Club Leoni Rossi con il patrocinio del Comune di Grottaminarda e sotto l’egida del Vespa World Club, oltre a visite guidate, tour per l’Irpinia e gare di gimkana, vedrà la presentazione del libro “Vespiste e Motocicliste, donne con una marcia in più” di Paola Scarsi. Del volume si parlerà venerdì 24 luglio alle ore 18:00 nella sala Consiliare alla presenza di Virginia Pascucci, Presidente Consiglio Comunale di Grottaminarda, delegata Pari Opportunità, Enrico La Manna, Presidente Vespa Club Leoni Rossi, Rosa Ciampa, Presidente Fidapa BPW Italy sezione di Grottaminarda, Michele Spinapolice, Assessore allo Sport Comune di Grottaminarda e naturalmente con l’autrice che è una giornalista e scrittrice con la passione delle due ruote.

«Il libro – spiega la delegata alle Pari Opportunità Virginia Pascucci, raccoglie 57 testimonianze di donne che hanno scelto le due ruote per la vita di tutti i giorni, per sport, per passione, per lavoro, per amore, per imprese particolari, un punto di vista davvero interessante che sfata lo stereotipo delle due ruote ad esclusivo appannaggio degli uomini, lasciando spazio a una visione più inclusiva in cui la passione per moto e scooter è considerata indipendente dal genere».

«L’Amministrazione comunale è davvero felice di ospitare questa tre giorni dedicata alla Vespa – afferma l’Assessore allo Sport Michele Spinapolice – Il Club Leoni Rossi continua a distinguersi per attivismo ed entusiasmo oltre che per i numerosi premi raccolti in giro per il mondo e questa volta trasformerà Grottaminarda nella capitale della passione per lo scooter italiano. Tra l’altro nel programma è prevista una spettacolare gara di gimkana, che è tappa ufficiale valevole per la Coppa Italia e il campionato regionale della stessa specialità».

Dunque, una tre giorni ricca di appuntamenti:

Venerdì 24 luglio

ore 16:00 Registrazioni con ritrovo e sosta presso la Sala Consiliare Sandro Pertini;

ore 17:00 Tour culturale con una passeggiata sul Corso Vittorio Veneto e visita del modellino in scala del paese anni ’30 all’interno della Chiesa del Rosario;

ore 18:00 Presentazione del libro “Vespiste e Motocicliste, donne con una marcia in più” di Paola Scarsi.

Sabato 25 luglio

ore 10:00 Tour panoramico con partenza e ritrovo presso il Piccolo Museo della Vespa Leoni Rossi, in direzione Carpignano per la visita del Santuario dedicato alla Madonna dove è conservato un dipinto su tavola raffigurante la Vergine con il Bambino in braccio, risalente alla metà del XII secolo;

ore 13:00 Pranzo tipico;

ore 15:00 Sport ITALIA Cup nei pressi del Motolito, monumento dedicato alle vittime della strada. La Coppa Italia di Gimkana in Vespa è una competizione nazionale a tappe, (quest’anno nove in tutta Italia), organizzata sotto l’egida del Vespa Club d’Italia.

Domenica 26 luglio: