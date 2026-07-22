Rotatoria all’uscita dell’A16 di Baiano, Alaia rilancia l’appello: “Ora serve una soluzione definitiva”. Montanaro: “Ci stiamo lavorando”

Torna al centro del dibattito la realizzazione della rotatoria all’uscita del casello autostradale di Baiano, un’opera ritenuta da anni indispensabile per migliorare la viabilità e garantire maggiore sicurezza agli automobilisti.

A riaccendere i riflettori sulla vicenda è il dottor Salvatore Alaia, che, con il supporto del direttore di Binews, Felice Siniscalchi, torna a sollecitare le autorità competenti affinché venga finalmente trovata una soluzione definitiva a una questione che si trascina ormai da troppo tempo.

Secondo Alaia, il recente cambio ai vertici dell’Amministrazione Provinciale rappresenta un’occasione importante per riaprire il confronto e superare lo stallo che, negli anni, ha visto contrapposte la Provincia e Autostrade per l’Italia sulle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’opera.

L’uscita autostradale di Baiano rappresenta uno dei principali snodi viari del Mandamento Baianese e, quotidianamente, è interessata da un intenso flusso di traffico. Le attuali intersezioni obbligano spesso gli automobilisti a manovre complesse per immettersi sulle strade che costeggiano la carreggiata autostradale, con evidenti criticità sotto il profilo della sicurezza.

Per questo motivo Alaia si è rivolto al sindaco di Baiano, Enrico Montanaro, che ricopre anche la delega provinciale alla Viabilità, chiedendo di farsi promotore di un confronto istituzionale con Autostrade per l’Italia per individuare una soluzione condivisa.

«L’obiettivo – sottolinea Alaia – è quello di tutelare i cittadini e gli automobilisti che ogni giorno si trovano ad affrontare una viabilità complessa e potenzialmente pericolosa. La realizzazione della rotatoria rappresenterebbe un intervento concreto per migliorare la sicurezza e la fluidità della circolazione».

L’auspicio è che, grazie all’autorevole intervento del sindaco Montanaro presso gli uffici competenti di Autostrade per l’Italia, si possa finalmente raggiungere un’intesa capace di mettere la parola fine a una vicenda che si protrae da diversi anni.

La richiesta è chiara: accelerare il dialogo tra gli enti coinvolti e trasformare un progetto atteso da tempo in un’opera concreta, restituendo sicurezza a uno degli accessi più trafficati dell’intero comprensorio baianese.