Solidarietà del gruppo Sperone Libera Arcobaleno al sindaco di Avella dopo la tentata aggressione

(Riceviamo e Pubblichiamo). Il gruppo politico di minoranza Sperone Libera Arcobaleno esprime la propria piena solidarietà in merito alla tentata aggressione ai danni del sindaco di Avella, avvenuta nel pomeriggio di oggi secondo quanto riportato.

Condanniamo con fermezza ogni forma di violenza, soprattutto quando colpisce rappresentanti delle istituzioni impegnati quotidianamente nel servizio alla comunità.

Episodi di questo genere non dovrebbero mai accadere e non trovano alcuna giustificazione all’interno del nostro territorio.

Ribadiamo l’importanza del rispetto delle persone, del confronto civile e della tutela della sicurezza di tutti i cittadini e degli amministratori pubblici.

Continueremo a promuovere il dialogo e l’impegno condiviso affinché simili fatti non si ripetano.

Cantalupo Angelo – Capogruppo Sperone Libera Arcobaleno

Perna Giuseppe – Consigliere comunale