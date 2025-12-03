Aggressione ai vertici comunali: dura presa di posizione dell’Amministrazione di Avella

L’aggressione avvenuta questo pomeriggio ai danni del Sindaco Vincenzo Biancardi e dell’Assessore Luigi Biancardi rappresenta un atto gravissimo e intollerabile, che offende l’intera comunità di Avella.

Condanno con assoluta fermezza le minacce, le intimidazioni e ogni forma di violenza posta in essere da chi, invece del confronto civile, ha scelto la via dell’arroganza e della prepotenza.

Un comportamento ignobile, frutto di ignoranza e irresponsabilità, che nulla ha a che fare con la convivenza civile e con il rispetto delle istituzioni.

Il dissenso si esprime con il dialogo, con il rispetto reciproco, con gli strumenti democratici: mai con le mani, mai con gli insulti, mai con atti vigliacchi.

Per questo episodio sono già state presentate denunce formali e si auspica che la giustizia intervenga con la massima severità, affinché chi ha commesso tali fatti risponda pienamente delle proprie azioni.

Esprimo inoltre la mia sincera vicinanza ai dipendenti comunali coinvolti o presenti in uscita dal lavoro, che si sono trovati loro malgrado in una situazione di tensione inaccettabile.

Un sentito ringraziamento va alla Polizia Municipale e alle Forze dell’Ordine

intervenute prontamente e con professionalità per ripristinare l’ordine e garantire la sicurezza.

L’Amministrazione comunale resta unita e ferma: la violenza non verrà mai tollerata, da nessuno e verso nessuno.

Vergogna.

Anna Alaia Vicesindaco di Avella e l’Amministrazione comunale di Avella.