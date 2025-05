Sirignano, il 2 giugno la consegna della Costituzione ai giovani nati nel 2007: un gesto di civiltà per la Festa della Repubblica

In occasione della Festa della Repubblica 2025, il Comune di Sirignano celebra un importante appuntamento civico: la cerimonia di consegna della Costituzione Italiana ai giovani nati nel 2007.

L’evento si terrà il 2 giugno 2025 alle ore 18.00, presso la Sala Consiliare del Comune, e rappresenta un momento simbolico di grande significato istituzionale e formativo, con il quale l’Amministrazione intende rafforzare il legame tra i cittadini e i principi fondanti della Repubblica.

«Consegnare la Costituzione significa affidare ai giovani un patrimonio di valori e diritti – spiegano dal Comune – ed è un modo per avvicinarli alla vita pubblica e alla responsabilità civica».

L’iniziativa è rivolta in particolare ai neo diciottenni, che per la prima volta si affacciano al pieno esercizio della cittadinanza, ma è anche un’occasione per tutta la comunità di riflettere sul significato della partecipazione democratica e dei valori costituzionali.

L’Amministrazione comunale invita tutta la popolazione a partecipare per condividere un momento solenne e collettivo nel segno dell’unità e dell’identità nazionale.

Una cerimonia che unisce generazioni e valori, per celebrare con consapevolezza e orgoglio il compleanno della Repubblica Italiana.