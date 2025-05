FORINO (Av): Il 27 Maggio il Comune celebra la Giornata dei “Diritti in Comune” con l’iniziativa “Una giornata di scuola in Comune” .

Il prossimo 27 maggio 2025, in occasione della giornata nazionale “Diritti in Comune” promossa da UNICEF Italia in collaborazione con ANCI, il Comune di Forino aprirà le sue porte agli studenti delle classi quinte della scuola primaria, con l’iniziativa “Una giornata di scuola in Comune”. L’evento si svolgerà presso la sede municipale di Palazzo Caracciolo e sarà un’occasione unica per avvicinare i giovani cittadini alle istituzioni locali, promuovendo la conoscenza delle funzioni dell’Ente e dei valori della cittadinanza attiva e responsabile. Asserisce il Primo Cittadino dott. Antonio Olivieri «Crediamo fermamente nell’importanza di costruire un dialogo diretto e aperto con le nuove generazioni e iniziative come questa rappresentano un investimento concreto nel futuro democratico della nostra comunità. I bambini non sono solo cittadini di domani, ma protagonisti già oggi, capaci di osservare, comprendere e partecipare alla vita pubblica». Durante la mattinata i ragazzi verranno accolti ufficialmente dal Sindaco e dagli Assessori, visiteranno gli uffici comunali, potranno porre domande e confrontarsi con gli amministratori, anche sulla Convenzione ONU per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, parlando di come attuarla concretamente nella gestione amministrativa del paese, ricevendo anche un opuscolo informativo sugli organi comunali. L’Amministrazione comunale rinnova così il proprio impegno nel promuovere occasioni educative che rafforzino il legame tra scuola e istituzioni, aderendo convintamente con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 09/05/2025 al programma “Diritti in Comune” e celebrando la ratifica italiana della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, avvenuta il 27 maggio 1991. Questa iniziativa sarà solo l’inizio di un progetto più ampio che presto coinvolgerà gli studenti della comunità per investire al meglio sui cittadini del domani. Da. Bio