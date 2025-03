Sinistra Italiana: “Necessario un tavolo programmatico per il futuro di Nola”

Sinistra Italiana prende posizione sulla situazione politica nolana in vista delle prossime elezioni comunali, denunciando l’assenza di un tavolo programmatico tra i partiti e sottolineando la necessità di una proposta politica chiara e coerente per la città.

In un comunicato ufficiale, il referente di Sinistra Italiana, Vincenzo Serpico, evidenzia la presenza sul territorio di interlocuzioni tra ex consiglieri comunali, orientate alla formazione di liste a carattere civico. Tuttavia, queste iniziative vengono criticate per la mancanza di riferimenti ideologici chiari, generando – secondo Sinistra Italiana – una confusione di orientamento che rischia di compromettere la costruzione di un progetto politico solido e riconoscibile.

Di fronte a questa frammentazione, Sinistra Italiana lancia un appello ai partiti del centrosinistra, esortandoli a trovare un accordo unitario all’interno del cosiddetto “campo largo”, in modo da garantire alla città di Nola una proposta politica strutturata, realmente rappresentativa e fondata su valori chiari.

L’invito è dunque a superare divisioni e personalismi, puntando su un confronto programmatico che possa offrire alla comunità una guida amministrativa capace e coerente con i principi del centrosinistra.