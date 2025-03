Giornata della Memoria e dell’Impegno a Nola: un incontro per ricordare le vittime innocenti delle mafie

Il 26 marzo 2025, alle ore 9:00, presso l’Aula Magna dell’I.S.I.S. “Leone – Nobile” di Nola, si terrà la Giornata della Memoria e dell’Impegno in Ricordo delle Vittime Innocenti delle Mafie. Un evento di grande valore civile e sociale, dedicato alla riflessione sulla lotta alla criminalità organizzata e al ricordo di chi ha pagato con la vita per difendere la legalità.

L’incontro si aprirà con i saluti della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Patrizia Tramontano Guerritore, che sottolineerà l’importanza del coinvolgimento delle giovani generazioni nella costruzione di una società basata sulla giustizia e sulla legalità.

Interventi di alto profilo

Il programma prevede gli interventi di autorevoli esponenti del mondo della giustizia, delle istituzioni e della società civile, ognuno dei quali offrirà una prospettiva fondamentale sulla lotta alle mafie e sull’importanza della memoria.

Il Dott. Marco Del Gaudio, Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Nola, e il Magistrato Dott. Catello Maresca, noto per il suo impegno nella lotta alla criminalità organizzata, porteranno la loro testimonianza diretta sull’operato della magistratura contro le mafie.

Durante l’evento sarà anche presentato il libro “Lo Stato Vince Sempre”, un’opera che racconta le sfide e le vittorie dello Stato nella sua battaglia contro la criminalità organizzata, evidenziando come la giustizia, seppur con sacrifici e difficoltà, riesca sempre a prevalere.

A seguire, interverrà Don Maurizio Patriciello, parroco della Parrocchia San Paolo Apostolo nel Parco Verde di Caivano, noto per il suo impegno contro la camorra e per la difesa del territorio dalla devastazione ambientale causata dai roghi tossici.

Particolarmente toccante sarà la testimonianza di Rosaria Evangelista, familiare di una vittima innocente di camorra, che condividerà il dolore e la forza di chi ha perso una persona cara a causa della criminalità organizzata, trasformando la tragedia in impegno per la legalità.

Infine, l’Avv. Arturo Rianna, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola, offrirà una riflessione sul ruolo degli avvocati nella tutela della giustizia e nel contrasto alla criminalità.

A moderare l’incontro sarà l’Avv. Mario Simonetti, che guiderà il dibattito tra i relatori, stimolando riflessioni profonde e offrendo spunti di discussione su come contrastare concretamente le mafie nel nostro Paese.

Un impegno collettivo per la memoria e la legalità

Questa giornata rappresenta non solo un momento di commemorazione, ma anche un’occasione per sensibilizzare gli studenti e la cittadinanza sull’importanza della lotta alle mafie. Ricordare le vittime innocenti significa rinnovare l’impegno affinché tragedie simili non si ripetano e affinché il diritto e la giustizia prevalgano sempre sulla violenza e sull’illegalità.

L’evento sarà un’opportunità per ascoltare testimonianze dirette, approfondire tematiche cruciali e rafforzare la consapevolezza che la lotta alle mafie è una responsabilità collettiva che riguarda ciascuno di noi.